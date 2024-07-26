Три человека пострадали при столкновении Lada Kalina и "семерки" в Тольятти

В четверг, 25 июля, в Тольятти произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:00 59-летний водитель Lada Kalina на Обводном шоссе, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным ВАЗ-2107 под управлением 36-летнего мужчины.

В аварии пострадали трое пассажиров Lada Kalina: 29-летний мужчина и женщины 55 и 26 лет.