Житель Тольятти ввязался в ссору у бара и попал в кому

Полицейские разбираются в истории с попаданием в кому жителя Тольятти. Началась она 12 июля у местного бара.

"Моего знакомого пригласил его знакомый в наливайку, которую переименовали в бар. Находится она в 4 квартале, во дворах Юбилейной, 11 и 13. Поздним вечером житель 11 дома, у которого жена и двое детей, решил навести порядок, тоже, скорее всего, под алкоголем, так как у него было две банки пива. Он подошел к наливайке и стал на всех ругаться. Мой сосед вышел покурить на улицу и что-то сказал ему, после чего житель пятиэтажки ударил его с такой силой, что тот сразу упал, ударившись головой об бетонную плиту. Испугавшись, виновник сам вызвал "скорую", а "скорая" — полицию. Видео сразу же изъяли. С момента происшествия потерпевший находится в коме, операцию сделали спустя сутки, удалив гематомы", — рассказала читательница Волга Ньюс.

Мы попытались разобраться в ситуации и узнали еще одну версию этой истории.

"Мужчина выпивал в "разливайке", а затем сам стал "барагозить" и затевать ссоры. Ему сделали замечание, он реагировал плохо. В итоге, действительно, он попал в больницу. Сейчас он вышел из комы. Предполагается, что жить будет", — рассказал другой источник Волга Ньюс.

В деталях произошедшего уже разбираются полицейские.

"Мы возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.