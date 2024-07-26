Фальшивый сотрудник Центробанка выманил у самарца 30 тыс. рублей

В Самаре 49-летний самарец заявил в полицию о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчине в мессенджере пришло сообщение от якобы сотрудника Центрального банка. Этот человек якобы хотел предотвратить незаконное оформление кредита. Потерпевший поверил незнакомцу и последовал его инструкциям. После этого со счета самарца пропали более 30 тыс. рублей.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки