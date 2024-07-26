Гарантийный фонд помог бизнесу Самарской области привлечь 1,4 млрд руб. на развитие

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил итоги финансовой поддержки малого и среднего бизнеса через продукты регионального Гарантийного фонда. По итогам полугодия ГФСО помог субъектам МСП привлечь 1,4 млрд руб. на развитие своих проектов.

ГФСО работает с предпринимателями по двум направлениям: региональный институт развития предоставляет льготные микрозаймы до 5 млн руб. и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках.

Всего за шесть месяцев 2024 г. фонд профинансировал 146 проектов на 364,4 млн рублей. Также было предоставлено 48 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь финансирование на общую сумму 995,5 млн рублей. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

Сегодня в фонде действуют несколько программ предоставления микрозаймов: для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Плательщики налога на профессиональный доход, начинающие предприниматели, а также представители социального и инновационного бизнеса могут оформить микрозаймы по минимальной ставке — 1% годовых.

"По программам Гарантийного фонда ставки минимальны — до 7,5% годовых. Важно, что они не привязаны к изменениям ключевой ставки Банка России. За шесть месяцев 2024 г. региональный институт развития помог бизнесу привлечь 1,36 млрд руб. через микрозаймы и поручительства. Спрос на финансовые продукты ГФСО только растет, они помогают предпринимателям воплотить в жизнь их амбициозные планы", — акцентировал Дмитрий Богданов.

Средства для субъектов МСП предоставляются при предоставлении залогового имущества и поручительства. В качестве залога могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, нежилые помещения различного назначения, производственное оборудование.

"Для предпринимателей, у которых есть электронная цифровая подпись, есть возможность подачи заявки в электронном виде, в том числе через цифровую платформу МСП.РФ", — уточнила генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина.

В 2020 г. ГФСО был докапитализирован на 640 млн руб., в 2022 г. на деятельность фонда областное правительство направило еще 130 млн рублей. В текущем году на финансовую поддержку предпринимателей выделено еще 100 млн рублей.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре "Мой бизнес", по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14б, оф. 508.



