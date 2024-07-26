Сожитель украл у тольяттинки часы за 5 млн руб., сдал в ломбард и укатил в Ульяновск

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 39-летнему жителю Кошкинского района, которого признали виновным в краже. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В мае 2023 г. мужчина, пока его сожительница лежала в больнице, украл из ее квартиры золотые украшения и часы Cartier общей стоимостью более 5 млн рублей. Все это он сдал в ломбард за 47 тыс. руб., потратил деньги на алкоголь и уехал в Ульяновск.

Сельчанину назначили год исправительных работ. Также он должен будет возместить причиненный ущерб.