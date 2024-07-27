Самарчанка хотела заработать на бирже и под руководством мошенников потеряла миллион

В Самаре возбудили очередное уголовное дело из-за интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
29-летней женщине, работающей в компании сотовой связи, в мессенджере неизвестный предложил подзаработать на бирже. Он дал подробную инструкцию, согласно которой, потерпевшая за несколько месяцев положила на счет более 1 млн рублей. Вот только, когда она захотела вывести прибыль, счет оказался пуст.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки