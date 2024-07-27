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Преступления Происшествия

Глава СК РФ в недоумении: в Самаре закрыли уголовное дело мигранта о насилии над девушкой в прямом эфире

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возобновить производство по уголовному делу о нападении выходца из Таджикистана на женщину в Самаре и изнасиловании.

Инцидент произошел в июле. Из-за возникшего ранее конфликта мигрант избил женщину, угрожал ей и оскорблял, в том числе по национальному признаку. Также мужчина говорил, что у него есть связи в правоохранительных органах, поэтому ему ничего не будет.

Кроме того, в январе 2023 г. мигрант вместе со знакомым совершил действия сексуального характера в отношении девушки, находившейся в бессознательном состоянии. Все это мужчины снимали на камеру и транслировали в интернет.

Справедливого наказания за свои действия иностранец не понес, по мнению СК.

СУ СК России по Самарской области инициировало вопрос о передаче материала по факту побоев из МВД в свое производство. А по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девушки глава СК РФ поручал возбудить уголовное дело, но позже региональное следственное управление его прекратило.

Теперь Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области возобновить производство по уголовному делу и завершить расследование в кратчайшие сроки с направлением в суд.

Кроме того, управлению кадров СК РФ проведет служебную проверку в отношении сотрудников регионального СК в связи с принятием решения о прекращении уголовного дела.

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