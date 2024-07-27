Тольяттинец обокрал сожительницу, пока она была на работе

В Тольятти задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, напился дома у сожительницы, а когда проснулся, понял, что ему нужны деньги. Недолго думая, он решил обворовать возлюбленную, пока она была на работе, и забрал ее украшения на 20 тыс. рублей. Добычу тольяттинец сдал в ломбард.