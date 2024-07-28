Фальшивый менеджер маркетплейса выманил у самарчанки 1,5 млн рублей

В Самаре безработная 47-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине в мессенджере написал неизвестный, представившийся менеджером маркетплейса. Он предложил работу — нужно было на интернет-площадке добавлять в корзину товар определенного бренда и делать скриншот. Позже женщине пришло задание, перевести на указанный счет деньги за товар как предоплату. При этом ей обещали возмещение затрат и комиссионные. Вначале суммы были небольшие, и самарчанка исправно получала комиссионные. Позже ее попросили перевести за товар 1,5 млн рублей. После этого фальшивый менеджер перестал выходить на связь.