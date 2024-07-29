На 2-й очереди набережной в Самаре утонул 20-летний парень

В воскресенье, 28 июля, на Второй очереди самарской набережной утонул 20-летний парень. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
"В 20:08 на место происшествия для проведения подводных поисковых работ по заявлению сотрудников полиции отправились спасатели поисково-спасательного отряда специального назначения. При обследовании подводной акватории водолаз обнаружил утонувшего и доставил до береговой линии", - отмечается в сообщении.
Работы на месте происшествия завершили в 21:10.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.