На 2-й очереди набережной в Самаре утонул 20-летний парень

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В воскресенье, 28 июля, на Второй очереди самарской набережной утонул 20-летний парень. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области