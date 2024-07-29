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Происшествия

На 2-й очереди набережной в Самаре утонул 20-летний парень

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 июля, на Второй очереди самарской набережной утонул 20-летний парень. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

"В 20:08 на место происшествия для проведения подводных поисковых работ по заявлению сотрудников полиции отправились спасатели поисково-спасательного отряда специального назначения. При обследовании подводной акватории водолаз обнаружил утонувшего и доставил до береговой линии", - отмечается в сообщении.

Работы на месте происшествия завершили в 21:10. 

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