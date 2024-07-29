Экс-начальницы отделения почты в Новокуйбышевске подозревают в присвоении пенсий

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении экс-начальницы отделения почты. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, с августа 2023 г. по март 2024 г. женщина присвоила 250 тыс. руб., предназначавшиеся для выплаты пенсий. Для этого подозреваемая вносила ложные сведения в документы.
Обнаружилось преступление при прокурорской проверке. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Хищение вверенного имущества с использованием служебного положения").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки