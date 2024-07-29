Экс-начальницы отделения почты в Новокуйбышевске подозревают в присвоении пенсий

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в отношении экс-начальницы отделения почты. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с августа 2023 г. по март 2024 г. женщина присвоила 250 тыс. руб., предназначавшиеся для выплаты пенсий. Для этого подозреваемая вносила ложные сведения в документы.

Обнаружилось преступление при прокурорской проверке. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Хищение вверенного имущества с использованием служебного положения").