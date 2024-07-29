Житель Самарской области забрал из банкомата чужие деньги и пошел отмечать день рождения

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 47-летний местный житель стал фигурантов уголовного дела о краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница с. Кинель-Черкассы. Она пыталась внести через банкомат себе на счет 9,5 тыс. рублей. Женщина подумала, что операция прошла успешно, и только дома обнаружила оповещение о том, что зачислилась всего 1 тыс. рублей. Сельчанка побежала к банкомату, но денег там уже не было.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что деньги взял местный житель. Мужчина рассказал, что пришел снять наличные, заметил купюроприемнике чужие деньги и забрал их себе. Потом он снял себе деньги и пошел домой отмечать день рождения.