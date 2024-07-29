16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре возбудили дело в отношении экс-высокопоставленного полицейского из-за дохода жены В Самарской области мужчина подпал под уголовное дело за хранение боеприпасов Глава СК РФ в недоумении: в Самаре закрыли уголовное дело мигранта о насилии над девушкой в прямом эфире Подозреваемого в покушении на убийство 14-летней самарчанки отправили под стражу Подозреваемого в покушении на убийство 14-летней девочки в Самаре хотят арестовать

Преступления Происшествия

Житель Самарской области забрал из банкомата чужие деньги и пошел отмечать день рождения

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 47-летний местный житель стал фигурантов уголовного дела о краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратилась 42-летняя жительница с. Кинель-Черкассы. Она пыталась внести через банкомат себе на счет 9,5 тыс. рублей. Женщина подумала, что операция прошла успешно, и только дома обнаружила оповещение о том, что зачислилась всего 1 тыс. рублей. Сельчанка побежала к банкомату, но денег там уже не было.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что деньги взял местный житель. Мужчина рассказал, что пришел снять наличные, заметил купюроприемнике чужие деньги и забрал их себе. Потом он снял себе деньги и пошел домой отмечать день рождения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4