Фальшивые сотрудники Центробанка и полиции выманили у пожилого самарца все сбережения

В Самаре телефонные мошенники обманули 76-летнего мужчину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ему несколько раз звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Центробанка и полиции. Они убеждали пенсионера, что его деньги пытаются украсть мошенники. Потерпевший испугался, поверил звонившим и по их указаниям перевел на "безопасный счет" все свои сбережения — 70 тыс. рублей.
Когда деньги списали, звонки прекратились. Тут самарец и понял, что попался на обман.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки