Фальшивые сотрудники Центробанка и полиции выманили у пожилого самарца все сбережения

В Самаре телефонные мошенники обманули 76-летнего мужчину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ему несколько раз звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Центробанка и полиции. Они убеждали пенсионера, что его деньги пытаются украсть мошенники. Потерпевший испугался, поверил звонившим и по их указаниям перевел на "безопасный счет" все свои сбережения — 70 тыс. рублей.

Когда деньги списали, звонки прекратились. Тут самарец и понял, что попался на обман.