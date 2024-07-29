16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика" В мэрии Самары объяснили причину задержки автобусов До середины недели в регионе пройдут ливни с грозами Тольяттинский проект по сбору сине-зеленых водорослей приостановлен Прокуратура через суд обязала мэрию Самары решить проблемы с транспортом

Общество

Лучшие практики по цифровизации Самарской области презентовали на первом Всероссийском форуме госфонда "Защитники Отечества"

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Цифровизацию мер поддержки ветеранов и семей героев обсудили участники первого Всероссийского цифрового форума фонда "Защитники Отечества" в Грозном. Площадка объединила представителей министерств, ведомств и других партнеров проекта.

"Мы подводим итоги огромной работы, — отметила замминистра обороны РФ Анна Цивилева. — На форуме в Грозном более 500 человек — ИТ-специалистов со всей страны, наших сотрудников — работали вместе с представителями государственных ведомств, обсуждая проблемы поддержки ветеранов СВО и их семей, которые можно решить с помощью цифровизации. Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом работ. Но главное, это облегчает жизнь нашим ветеранам, защитникам и семьям героев".

Основная цель фонда — персональное, комплексное, проактивное сопровождение граждан. За таким форматом, по словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, будущее цифровизации госуправления.

"Нашу совместную инициативу по внедрению в работу фонда передовых цифровых решений поддержал Президент, — подчеркнул Максут Шадаев. — Важно фиксировать все потребности граждан и на основе этих данных формировать индивидуальный план поддержки. Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам. Таким образом будет обеспечено комплексное сопровождение, которое является нашей главной целью".

Оперативно реагировать на вопросы ветеранов и семей героев помогает взаимодействие филиалов фонда и ЦУР. Совместно с фондом их головная организация АНО "Диалог Регионы" настроила цифровую экосистему работы с запросами в соцсетях.

"Наша цель — помочь "Защитникам Отечества" обеспечить полную цифровую инфраструктуру решения проблем ветеранов СВО и членов их семей, — рассказал генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак. — Применили опыт ЦУР и выстроили для филиалов фонда аналогичный контур работы с обращениями в интернете. Основная суть нашего взаимодействия построена на мониторинге проблем и оперативной обратной связи. В систему с начала года уже поступило 10 тысяч сообщений по целевым тематикам в соцсетях. Сегодня филиалы не только работают с сообщениями, информируют о своей работе, но и совместно с ЦУР формируют аналитику для управленческих решений руководителей регионов. Для нас сегодня это самый важный проект организации".

С начала работы самарского филиала фонда социальные координаторы приняли почти 18 тысяч обращений. И дополнительно к ним более 700 сообщений в социальных сетях с начала этого года, которые зафиксировала система мониторинга "Инцидент Менеджмент".

С лучшими практиками по цифровизации Самарской области на форуме выступила руководитель самарского филиала Наталья Полянскова. Наш регион с самого первого дня специальной военной операции стал разрабатывать цифровые сервисы и передовые подходы в помощь героям СВО. В 2022 году при поддержке Агентства стратегических инициатив Самарская область разработала и внедрила комплексную программу адаптации участников СВО и их семей "Возвращение". Сегодня эти решения масштабируются на всю страну и вошли в указ Президента страны о создании госфонда.

На портале госуслуг Самарской области в прошлом году был запущен сервис "Возвращение", который стал прототипом сервиса "Меры поддержки для Защитников Отечества" на ЕПГУ в формате информационного лендинга.

А оперативный сбор информации о мерах поддержки и контроль их исполнения в Самарской области обеспечивает межведомственная цифровая платформа "Социальный паспорт участника СВО и членов его семьи".

Госфонд "Защитники Отечества" в рамках сотрудничества с самарской компанией "Открытый код" на основе искусственного интеллекта разрабатывает голосовой помощник с символичным названием "Катюша" для консультирования защитников по мерам поддержки на портале фонда.

"Объединив усилия всех регионов, мы должны создать единую государственную межведомственную цифровую платформу комплексного сопровождения с "единым окном" информирования и получения всех мер поддержки ветеранами СВО", — поделилась руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

Внедрение цифровых решений позволит оперативно реагировать на потребности участников спецоперации и их семей и создать наиболее прозрачную систему поддержки. Участники форума поставили перед собой задачи по внедрению баз данных, чат-ботов, больших данных, искусственного интеллекта и прочих информационных технологий в процесс помощи защитникам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Анатолий Илларионов 11 июля 2024 09:43 На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4