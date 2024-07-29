Лучшие практики по цифровизации Самарской области презентовали на первом Всероссийском форуме госфонда "Защитники Отечества"

Цифровизацию мер поддержки ветеранов и семей героев обсудили участники первого Всероссийского цифрового форума фонда "Защитники Отечества" в Грозном. Площадка объединила представителей министерств, ведомств и других партнеров проекта.

"Мы подводим итоги огромной работы, — отметила замминистра обороны РФ Анна Цивилева. — На форуме в Грозном более 500 человек — ИТ-специалистов со всей страны, наших сотрудников — работали вместе с представителями государственных ведомств, обсуждая проблемы поддержки ветеранов СВО и их семей, которые можно решить с помощью цифровизации. Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объемом работ. Но главное, это облегчает жизнь нашим ветеранам, защитникам и семьям героев".

Основная цель фонда — персональное, комплексное, проактивное сопровождение граждан. За таким форматом, по словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, будущее цифровизации госуправления.

"Нашу совместную инициативу по внедрению в работу фонда передовых цифровых решений поддержал Президент, — подчеркнул Максут Шадаев. — Важно фиксировать все потребности граждан и на основе этих данных формировать индивидуальный план поддержки. Система позволит автоматически ставить и контролировать соответствующие задачи ведомствам. Таким образом будет обеспечено комплексное сопровождение, которое является нашей главной целью".

Оперативно реагировать на вопросы ветеранов и семей героев помогает взаимодействие филиалов фонда и ЦУР. Совместно с фондом их головная организация АНО "Диалог Регионы" настроила цифровую экосистему работы с запросами в соцсетях.

"Наша цель — помочь "Защитникам Отечества" обеспечить полную цифровую инфраструктуру решения проблем ветеранов СВО и членов их семей, — рассказал генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак. — Применили опыт ЦУР и выстроили для филиалов фонда аналогичный контур работы с обращениями в интернете. Основная суть нашего взаимодействия построена на мониторинге проблем и оперативной обратной связи. В систему с начала года уже поступило 10 тысяч сообщений по целевым тематикам в соцсетях. Сегодня филиалы не только работают с сообщениями, информируют о своей работе, но и совместно с ЦУР формируют аналитику для управленческих решений руководителей регионов. Для нас сегодня это самый важный проект организации".

С начала работы самарского филиала фонда социальные координаторы приняли почти 18 тысяч обращений. И дополнительно к ним более 700 сообщений в социальных сетях с начала этого года, которые зафиксировала система мониторинга "Инцидент Менеджмент".

С лучшими практиками по цифровизации Самарской области на форуме выступила руководитель самарского филиала Наталья Полянскова. Наш регион с самого первого дня специальной военной операции стал разрабатывать цифровые сервисы и передовые подходы в помощь героям СВО. В 2022 году при поддержке Агентства стратегических инициатив Самарская область разработала и внедрила комплексную программу адаптации участников СВО и их семей "Возвращение". Сегодня эти решения масштабируются на всю страну и вошли в указ Президента страны о создании госфонда.

На портале госуслуг Самарской области в прошлом году был запущен сервис "Возвращение", который стал прототипом сервиса "Меры поддержки для Защитников Отечества" на ЕПГУ в формате информационного лендинга.

А оперативный сбор информации о мерах поддержки и контроль их исполнения в Самарской области обеспечивает межведомственная цифровая платформа "Социальный паспорт участника СВО и членов его семьи".

Госфонд "Защитники Отечества" в рамках сотрудничества с самарской компанией "Открытый код" на основе искусственного интеллекта разрабатывает голосовой помощник с символичным названием "Катюша" для консультирования защитников по мерам поддержки на портале фонда.

"Объединив усилия всех регионов, мы должны создать единую государственную межведомственную цифровую платформу комплексного сопровождения с "единым окном" информирования и получения всех мер поддержки ветеранами СВО", — поделилась руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

Внедрение цифровых решений позволит оперативно реагировать на потребности участников спецоперации и их семей и создать наиболее прозрачную систему поддержки. Участники форума поставили перед собой задачи по внедрению баз данных, чат-ботов, больших данных, искусственного интеллекта и прочих информационных технологий в процесс помощи защитникам.