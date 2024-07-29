Житель Ульяновской области помог обмануть сызранских пенсионеров на 1,1 млн рублей

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего жителя Ульяновской области. Его подозревают в серии мошенничеств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале 2024 г. в течение несколько дней в полицию обратились пять местных жителей 85-90 лет. Всех их обманули по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Мошенники выманили у жертв более 1,1 млн рублей.

Полицейские по записям камер видеонаблюдения выяснили, что во всех этих случаях за деньгами приходил один и тот же человек. Жителя соседнего региона, временно живущего в Сызрани, задержали. Мужчина рассказал, что в соцсети нашел работу курьера, по указанию "работодателя" он забирал деньги у обманутых пенсионеров, переводил на указанные счета и оставлял себе процент.