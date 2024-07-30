Директор самарской школы №34 уволен в связи с утратой доверия

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Кировского района Самары, директор школы №34 уволен в связи с утратой доверия.

Проверкой был выявлен факт фиктивного трудоустройства сотрудника. Несуществующему работнику была начислена заработная плата в сумме 65 тыс. рублей. Этими средствами директор распорядился по своему усмотрению.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для принятия процессуального решения. В результате в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), ход расследования которого взят прокуратурой района на контроль.

Кроме того, руководителю департамента образования Самары было внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого директор уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.