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ЖКХ и благоустройство Общество

По программе "Вода с улицы — в дом" в Самаре подключено более 2300 домов

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "РКС-Самара" четвёртый год реализуют программу "Вода с улицы — в дом". Уже больше 2300 жилых домов в городе получили централизованное водоснабжение, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Специалисты на персональных условиях подключают к централизованному водопроводу частные и многоквартирные дома, которые долгое время жили с "приносной" водой из колонок. Сами же колонки за ненадобностью постепенно убираются с улиц, забирая с собой постоянные разливы воды, грязь и незаконные подключения. За несколько лет в Самаре демонтировали больше тысячи водоразборных колонок и сейчас на улицах остаются 249 таких устройств.

С начала года специалисты уже сделали 38 врезок на десятки жилых зданий, а всего за время действия программы воду получили 2359 домов. Это значит, что почти 4000 человек значительно улучшили условия проживания. В прошлом году решили вопрос с водоснабжением на ул. Финской, Аэрофлотской, Возрождения и других улицах. Для строительства водопроводной линии на ул. Красносельской привлекли региональные средства по Губернаторской программе "СОдействие".

Для каждого абонента разрабатывают персональные условия подключения, часто с хорошими льготами, определённым группам населения оказывается содействие. Подключение воды в дом стало доступной услугой, нужно лишь обратиться в "РКС-Самара", и специалисты постараются найти оптимальное решение.

"Совсем немного колонок остаётся в Промышленном и Ленинском районах, где активно работают администрации, а это значит, что здесь, как ранее в Красноглинском районе, скоро все желающие будут подключены к централизованному водоснабжению. Хуже дело обстоит в Кировском, где администрация района не хочет помочь жителям получить жизненно важный ресурс в дом", — рассказали в пресс-службе.

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