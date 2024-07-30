АО "Транснефть - Приволга" в первом полугодии 2024 года выполнило диагностику 22 резервуаров

АО "Транснефть - Приволга" в первом полугодии 2024 года выполнило полную и частичную техническую диагностику 22 резервуаров.

Работы проводились на производственных объектах в Самарской области и Республике Татарстан в рамках программы диагностического обследования трубопроводов и объектов нефтеперекачивающих станций (НПС). Цель — определение технического состояния резервуаров и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Полное техническое обследование прошли три резервуара для нефти общим объемом 35 тыс. куб. м. Такой проверке подлежит каждая емкость раз в десять лет. Работы выполнялись в два этапа. На первом этапе проведены наружное диагностическое обследование и геодезические измерения. Затем резервуары были выведены из эксплуатации, выполнена их зачистка и дегазация. Второй этап включал проведение ультразвуковой толщинометрии металлоконструкций днища, стенки и крыши, неразрушающего контроля, в том числе магнитного и рентгеновского контроля, а также обследование антикоррозийного покрытия резервуаров вертикальных стальных с понтоном и оборудования, расположенного в каре емкости.

В первом полугодии еще 16 резервуаров прошли первый этап полной диагностики. В настоящее время часть из них уже выведена из эксплуатации, оставшиеся будут выведены для проведения второго этапа диагностики в третьем квартале. Полное техническое обследование резервуаров завершится до конца года.

Без вывода из эксплуатации в первом полугодии обследовано три резервуара общим объемом 35 тыс. куб. м. При частичной диагностике выполнено наружное обследование резервуаров, проведены геодезические измерения и контроль акустико-эмиссионным методом.

Своевременное обследование технического состояния резервуаров позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности объектов, выявлять возможные дефекты, способные повлиять на эксплуатационную надежность резервуарных парков.