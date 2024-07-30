АО "Транснефть - Приволга" в первом полугодии 2024 года выполнило диагностику 22 резервуаров

АО "Транснефть - Приволга" в первом полугодии 2024 года выполнило полную и частичную техническую диагностику 22 резервуаров.
Работы проводились на производственных объектах в Самарской области и Республике Татарстан в рамках программы диагностического обследования трубопроводов и объектов нефтеперекачивающих станций (НПС). Цель — определение технического состояния резервуаров и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.
Полное техническое обследование прошли три резервуара для нефти общим объемом 35 тыс. куб. м. Такой проверке подлежит каждая емкость раз в десять лет. Работы выполнялись в два этапа. На первом этапе проведены наружное диагностическое обследование и геодезические измерения. Затем резервуары были выведены из эксплуатации, выполнена их зачистка и дегазация. Второй этап включал проведение ультразвуковой толщинометрии металлоконструкций днища, стенки и крыши, неразрушающего контроля, в том числе магнитного и рентгеновского контроля, а также обследование антикоррозийного покрытия резервуаров вертикальных стальных с понтоном и оборудования, расположенного в каре емкости.
В первом полугодии еще 16 резервуаров прошли первый этап полной диагностики. В настоящее время часть из них уже выведена из эксплуатации, оставшиеся будут выведены для проведения второго этапа диагностики в третьем квартале. Полное техническое обследование резервуаров завершится до конца года.
Без вывода из эксплуатации в первом полугодии обследовано три резервуара общим объемом 35 тыс. куб. м. При частичной диагностике выполнено наружное обследование резервуаров, проведены геодезические измерения и контроль акустико-эмиссионным методом.
Своевременное обследование технического состояния резервуаров позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности объектов, выявлять возможные дефекты, способные повлиять на эксплуатационную надежность резервуарных парков.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее