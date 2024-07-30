Правоохранители предупреждают о мошенничестве под видом оказания помощи участникам СВО и членам их семей

Правоохранители предупреждают о новых схемах, которые придумывают мошенники. При звонке с неизвестного номера они начинают воздействовать на абонента разнообразными методами. Для усиления эффекта мошенники могут представляться сотрудниками МВД, ФСБ, специальных служб.

Злоумышленники рассказывают разные истории о разных ситуациях, угрожающих близким людям жертвы, деньгам и прочему. Их цель — вынудить потерпевших самостоятельно перевести деньги туда, куда они укажут.

Сразу завершите разговор, если вам задают вопросы о персональных данных: фио, номерах карт, паролей из СМС, паспортных данных, последних совершенных операциях, кодовых словах; сообщают, что для помощи родственнику необходимо перевести деньги по указанным реквизитам, предлагают оказать помощь в поиске (установлении местонахождения) родных и близких, в том числе которые находятся в зоне проведения СВО.

В числе наиболее распространенных видов мошенники используют следующие схемы:

— под предлогом помощи родственнику (военнослужащему в зоне СВО) выясняют информацию о поступивших на телефон СМС (с указанными кодами) и оформляют банковские кредитные карты, с которых в последующем похищают средства;

— под предлогом добровольного сбора средств на поддержку участников СВО вводят человека в заблуждение, уговаривают сделать пожертвование, а затем похищают полученные деньги;

— под предлогом оказания помощи в установлении местонахождения военнослужащего подобным способом совершают хищение денег. Много информации мошенники берут из социальных сетей, групп в Телеграме, размещенной информации о поиске людей.