Жительница Сызрани пускала в квартиру наркоманов за еду и сигареты

В Сызрани 48–летнюю женщину задержали по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские пришли в квартиру на ул. Комарова и обнаружили там одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовали для приготовления и употребления наркотиков. Владелица жилья пояснила, что разрешала знакомым наркоманам употреблять запрещенные вещества у нее дома, а взамен получала продукты и сигареты.

Во время общения с правоохранителями у самой подозреваемой тоже были признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование она отказалась.