Жительница Сызрани пускала в квартиру наркоманов за еду и сигареты

В Сызрани 48–летнюю женщину задержали по подозрению в организации наркопритона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские пришли в квартиру на ул. Комарова и обнаружили там одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовали для приготовления и употребления наркотиков. Владелица жилья пояснила, что разрешала знакомым наркоманам употреблять запрещенные вещества у нее дома, а взамен получала продукты и сигареты.
Во время общения с правоохранителями у самой подозреваемой тоже были признаки опьянения, но пройти медосвидетельствование она отказалась.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки