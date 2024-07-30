В CARCADE рассказали о финансовых преимуществах лизинга для малого и среднего бизнеса

Региональный директор в г. Ижевск Руслан Магеррамов в интервью для журнала "Деловая Репутация" рассказал о финансовых преимуществах лизинга и об особенностях продуктовой линейки для предприятий малого и среднего бизнеса.

В ходе интервью эксперт ответил на вопрос, почему лизинг, как способ кредитования в текущих экономических условиях, особенно выгоден для малого и среднего предпринимательства. По словам Руслана Магеррамова, клиенты чаще всего отмечают простоту и скорость сделки: поскольку предмет лизинга находится в собственности лизинговой компании, для оформления не требуется дополнительного обеспечения, как, например, в банковском кредитовании.

"Обращу внимание, что НДС при лизинге берётся к вычету со всей суммы платежей, в отличие от кредита. Также ежемесячные платежи полностью относятся к затратам организации, и реальная экономия может достигать до 43% от суммы договора, что в кредите невозможно. Поэтому при текущих ставках, предоставляемых банками, лизинг имеет значительные финансовые преимущества. А если предмет лизинга у нас в наличии, клиенты получают его в течение двух дней с момента предоставления документов для рассмотрения сделки", — отметил Руслан.

Эксперт также рассказал о продуктах компании, которые наиболее востребованы среди МСП.

"Наши партнёры чаще всего пользуются экспресс-программами, где требуется всего два документа: паспорт подписанта и анкета организации. По такой программе аванс составляет от 4 до 50%, срок договора лизинга — до семи лет. Также популярны дополнительные сервисы, например, постановка спецтехники на учёт. Клиентам не нужно везти технику в регистрационные органы, весь процесс автоматизирован: от момента передачи техники партнёру и получения документов до регистрационных знаков в Гостехнадзоре. Ещё один востребованный продукт — система помощи автолюбителям на дороге ВЭР. Она позволяет получить квалифицированную и всестороннюю помощь в любое время при ДТП или поломке автомобиля", — дополнил Руслан Магеррамов.