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Преступления Происшествия

В Самаре поставщика противогололедного реагента заподозрили в хищениях

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за хищений при поставках противогололедного реагента. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2023 г. городской департамент городского хозяйства заключил с ООО "ГосПоставщик" контракт на поставку минерального концентрата "Галит" (соли для промышленных целей). Срок исполнения — до 31 декабря 2023 г., стоимость контракта — 90 млн рублей. Сейчас контракт продолжает находиться на исполнении. С 2023 по 2024 г. заказчик оплатил поставщику 85,4 млн рублей.

Однако прокурорская проверка показала, что соль не соответствовала требованиям ГОСТа и условиям контракта. Сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

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