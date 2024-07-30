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Общество

В Самаре начали общественное обсуждение о строительстве школ и детсадов

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре стартовало общественное обсуждение для внесения изменений в генплан. Это связано с необходимостью строительства в городе школ и детсадов.

Напомним, ранее суд Ленинского района Самары обязал администрацию города изъять участки для строительства 21 школы и детсада. Ранее прокурор города требовал разработать проекты планировки территорий для изъятия земельных участков под строительство объектов образования.

В итоге сейчас на сайте администрации города размещено "Постановление 640 от 19.07.2024". Обсуждение продлится до пятого августа.

"Согласно изменениям, на Пятой просеке будет строительство двух детских садиков. Мы долго этого добивались, осталась формальность. Могут участвовать жители всех районов Самары, так как изменения в генплан по социальным объектам вносятся по всему городу. Администрация начинает исполнение решения суда по иску прокуратуры по обеспечению города школами, садами и иной инфраструктурой. Наша задача — проголосовать всем за изменения", — пишут, например, жители Пятой просеки в группе Вконтакте.

Активисты также просят распространить информацию об общественных обсуждениях в чатах домов и родительских чатах, чтоб свое мнение выразило больше людей.

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