Экс-губернатор Самарской области Владимир Артяков празднует 65-летний юбилей

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев поздравил Владимира Артякова — первого заместителя генерального директора "Ростеха" и бывшего губернатора Самарской области, с его 65-летием.
Александр Милеев отметил, что Владимир Владимирович внес неоценимый вклад в развитие региона во время своего руководства Самарской областью. Его усилия были направлены на укрепление экономики, развитие автомобилестроения, улучшение социальной сферы и повышение качества жизни жителей области.
"Я знаю Владимира Владимировича, как грамотного управленца и человека, который делал все на благо региона. Сейчас он на посту первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" отвечает за выполнение государственного оборонного заказа для Вооруженных Сил РФ. Он в санкционных списках Запада, а это уже показатель патриотизма и преданности нашему государству", — отметил Александр Милеев.
Он добавил, что благодаря усилиям Владимира Артякова из федерального бюджета были направлены значительные инвестиции в дорожное строительство. Владимир Артяков был инициатором проведения масштабного фестиваля "Рок над Волгой", при нем реконструировали оперный театр, а финансирование культурных учреждений было увеличено в 19 раз. В Самарской области появились более сотни новых спортивных объектов, которые работают и по сей день, в том числе и "Лада Арена".
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!