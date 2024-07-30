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Власть и политика

Экс-губернатор Самарской области Владимир Артяков празднует 65-летний юбилей

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев поздравил Владимира Артякова — первого заместителя генерального директора "Ростеха" и бывшего губернатора Самарской области, с его 65-летием.

Фото: Архив «ВН»

Александр Милеев отметил, что Владимир Владимирович внес неоценимый вклад в развитие региона во время своего руководства Самарской областью. Его усилия были направлены на укрепление экономики, развитие автомобилестроения, улучшение социальной сферы и повышение качества жизни жителей области.

"Я знаю Владимира Владимировича, как грамотного управленца и человека, который делал все на благо региона. Сейчас он на посту первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" отвечает за выполнение государственного оборонного заказа для Вооруженных Сил РФ. Он в санкционных списках Запада, а это уже показатель патриотизма и преданности нашему государству", — отметил Александр Милеев.

Он добавил, что благодаря усилиям Владимира Артякова из федерального бюджета были направлены значительные инвестиции в дорожное строительство. Владимир Артяков был инициатором проведения масштабного фестиваля "Рок над Волгой", при нем реконструировали оперный театр, а финансирование культурных учреждений было увеличено в 19 раз. В Самарской области появились более сотни новых спортивных объектов, которые работают и по сей день, в том числе и "Лада Арена".

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