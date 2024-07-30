16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские больницы стали жертвами картельного сговора продавцов медицинских изделий Директора самарской УК обвиняют в сокрытии от налоговой 100 млн рублей В Самаре поставщика противогололедного реагента заподозрили в хищениях Федерацию керлинга Самарской области заподозрили в махинациях с бюджетными деньгами Директор самарской школы №34 уволен в связи с утратой доверия

Преступления Происшествия

Самарские больницы стали жертвами картельного сговора продавцов медицинских изделий

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Московское УФАС обнаружило картельный сговор между продавцами медицинских изделий. Об этом сообщает УФАС Самарской области.

Антимонопольная служба признала ООО "ТК Агатмед", ООО "Лайфмедика", ООО "Медицина-Плюс", ООО "Асмед", ООО "Медицина и Торговля" нарушившими антимонопольное законодательство. Среди их заказчиков были федеральные научные медицинские центры, учреждения здравоохранения Москвы, Московской и Самарской областей.

Фирмы заключили антиконкурентное соглашение по 253 закупкам. Организации отказались от конкурентной борьбы и участвовали в закупках парами. Таким образом они поддерживали цены на аукционах, которые завершались со средним снижением цены не более 0,8%.

Обеспечением участия фирм в торгах занимался общий контрагент, с которым были заключены идентичные договоры. В действительности контрагент выполнял "технические функции" и обеспечивал поддержку цен на торгах.

Материалы антимонопольного дела передали в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4