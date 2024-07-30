Самарские больницы стали жертвами картельного сговора продавцов медицинских изделий

Московское УФАС обнаружило картельный сговор между продавцами медицинских изделий. Об этом сообщает УФАС Самарской области.

Антимонопольная служба признала ООО "ТК Агатмед", ООО "Лайфмедика", ООО "Медицина-Плюс", ООО "Асмед", ООО "Медицина и Торговля" нарушившими антимонопольное законодательство. Среди их заказчиков были федеральные научные медицинские центры, учреждения здравоохранения Москвы, Московской и Самарской областей.

Фирмы заключили антиконкурентное соглашение по 253 закупкам. Организации отказались от конкурентной борьбы и участвовали в закупках парами. Таким образом они поддерживали цены на аукционах, которые завершались со средним снижением цены не более 0,8%.

Обеспечением участия фирм в торгах занимался общий контрагент, с которым были заключены идентичные договоры. В действительности контрагент выполнял "технические функции" и обеспечивал поддержку цен на торгах.

Материалы антимонопольного дела передали в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.