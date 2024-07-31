16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре планируют исключить из границ города 887 земельных участков В Тольятти обсудили предложения в программу социально-экономического развития региона В Тольятти подрядчик сорвал сроки ремонта детского сада Кинель может возглавить депутат из Самары Вячеслав Тимошенко Мэрия решила приватизировать МП "Архитектурно-планировочное бюро"

Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре планируют исключить из границ города 887 земельных участков

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 111
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В мэрии Самары планируют исключить из границ города 887 земельных участков, в том числе, — 20 участков, принадлежащих нацпарку "Самарская Лука". Соответствующий проект внесения изменений в Генплан города опубликован на сайте городской администрации.

Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генплан будут исключены из границ Самары, размещен в приложении к документу. Всего в нем находится 887 участков.

Участки, принадлежащие нацпарку, подпадают в две категории земель в соответствии с данными ЕГРН — "Земли лесного фонда" и "Земли населенных пунктов". Предлагаемая категория, к которой планируется отнести земельные участки в соответствии с проектом изменения в Генплан — "Земли особо охраняемых территорий и объектов", "Земли лесного фонда" и "Земли сельскохозяйственного назначения

В этом же документе же представлен список земельных участков, которые планируется включить в границы Самары. Таких объектов 1627.

Кроме того, перечислены участки, которые будут включены в границы сел и поселков, входящих в состав Самары: поселка Козелки (1 участок), села Ясная Поляна (2 участка).

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4