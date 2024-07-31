В Самаре планируют исключить из границ города 887 земельных участков

В мэрии Самары планируют исключить из границ города 887 земельных участков, в том числе, — 20 участков, принадлежащих нацпарку "Самарская Лука". Соответствующий проект внесения изменений в Генплан города опубликован на сайте городской администрации.
Перечень земельных участков, которые в результате изменений в Генплан будут исключены из границ Самары, размещен в приложении к документу. Всего в нем находится 887 участков.
Участки, принадлежащие нацпарку, подпадают в две категории земель в соответствии с данными ЕГРН — "Земли лесного фонда" и "Земли населенных пунктов". Предлагаемая категория, к которой планируется отнести земельные участки в соответствии с проектом изменения в Генплан — "Земли особо охраняемых территорий и объектов", "Земли лесного фонда" и "Земли сельскохозяйственного назначения
В этом же документе же представлен список земельных участков, которые планируется включить в границы Самары. Таких объектов 1627.
Кроме того, перечислены участки, которые будут включены в границы сел и поселков, входящих в состав Самары: поселка Козелки (1 участок), села Ясная Поляна (2 участка).
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули