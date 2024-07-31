Эксперт CARCADE рассказала о лизинговых программах для сельхозпроизводителей и лесного бизнеса

Директор представительства CARCADE в г. Архангельск Ольга Норицына в рамках интервью для журнала "Русский Север" рассказала о действующих лизинговых программах для сельхозпроизводителей и предприятий лесопромышленного комплекса.

Эксперт отметила, что CARCADE сотрудничает со всеми крупными производителями сельскохозяйственной техники в России. За последний год продажи компании в этом сегменте выросли на 69%.

"Для того чтобы приобрести сельскохозяйственные машины для аграрных нужд, можно рассмотреть варианты покупки с использованием государственных программ поддержки сельского хозяйства или воспользоваться индивидуальными выгодными условиями финансирования в лизинг, исходя из выбора желаемой техники. Лесной бизнес продолжает оставаться одним из ключевых направлений в нашей компании. Мы финансируем любую лесозаготовительную технику с учётом сезонности бизнеса на индивидуальных условиях: с возможностью настройки графика платежей под бизнес клиента с включением страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству единиц техники и без лимита финансирования на одно юридическое лицо", — рассказала эксперт.

Кроме того, Ольга Норицына отметила, что клиенты CARCADE пользуются специальными программами от автопроизводителей.

"У нас есть ряд программ, в том числе эксклюзивных, разработанных с поставщиками и автопроизводителями, специально для наших клиентов. Скидки по ним составляют до 10% от рекомендуемой розничной цены транспортного средства, благодаря чему лизингополучатели могут существенно снизить свои затраты. В рамках программы происходит полное или частичное возмещение авансового платежа лизингополучателя со стороны партнёра CARCADE", — пояснила Ольга.