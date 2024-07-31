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В Курумоче совершил вынужденную посадку самолет рейса "Москва-Уфа"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 31 июля, вечером, по предварительным данным, в аэропорту Курумоч совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшее рейс по маршруту "Москва — Уфа", по причине срабатывания датчика задымления заднего отсека. Обстоятельства происшествия устанавливаются, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров рейса в аэропорту организована мобильная приемная.

"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Соблюдение прав пассажиров рейса находится на контроле прокуратуры", — сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

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