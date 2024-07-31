В Курумоче совершил вынужденную посадку самолет рейса "Москва-Уфа"

В среду, 31 июля, вечером, по предварительным данным, в аэропорту Курумоч совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшее рейс по маршруту "Москва — Уфа", по причине срабатывания датчика задымления заднего отсека. Обстоятельства происшествия устанавливаются, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
В аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров рейса в аэропорту организована мобильная приемная.
"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Соблюдение прав пассажиров рейса находится на контроле прокуратуры", — сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс