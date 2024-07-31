Участник программы "Время Героев" Александр Тихонов посетил Самарскую область

30 июля Самарскую область посетил полковник Александр Тихонов, который в настоящее время проходит стажировку в рамках программы "Время Героев", инициированной главой государства Владимиром Путиным. Программа "Время Героев" реализуется Президентской академией на базе Мастерской управления "Сенеж". Благодаря этой программе участники СВО проходят обучение и получают практический опыт государственного управления для последующей работы в структурах госвласти и госкорпорациях.

Александр Тихонов — уроженец села Яльчики Чувашской Республики — с первых дней начала СВО был на передовых позициях. За успешное выполнение боевых задач награжден пятью орденами, в том числе тремя орденами Мужества.

В рамках программы наставником Александра Тихонова стал полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В ходе поездки в Самарскую область Александр Тихонов посетил филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Самарской области и встретился с участниками Всероссийского форума Движения Первых "iВолга".

О работе филиала госфонда "Защитники Отечества" рассказала его руководитель Наталья Полянскова, она провела экскурсию и познакомила Александра Тихонова со специалистами фонда. В здании филиала расположены службы социальных координаторов, служба занятости, социальный фонд МФЦ, отделения СФР, военного комиссариата, министерств образования, культуры, спорта, юридическая служба с сотрудниками прокуратуры Самарской области, военной прокуратуры Самарского гарнизона, аппарата уполномоченного по правам человека, федеральной службы судебных приставов, Самаркой Губернской Думы, управления министерства юстиции, работают медицинские психологи, сотрудники военного госпиталя, министерства здравоохранения, главного бюро МСЭ, ТФОМС, зона эмоциональной разгрузки, зона протезно-ортопедических предприятий и реабилитационных центров, школа ухода и пункт проката ТСР, зал общественных ветеранских организаций, тихая библиотека-гостиная, зал индивидуального консультирования, детская комната, кафетерий, комната отдыха. Здесь же расположена мастерская самарского скульптора Евгения Радаева, который открыл творческую студию для ветеранов СВО.

"Думаю, ребятам, которые приходят сюда за поддержкой, в таких условиях легко раскрыться и довериться. Я посмотрел на работу сотрудников. Каждый из них готов содействовать в решении всех возникающих вопросов. Материально-техническая база великолепная. Все продумано до мелочей, чтобы быстро оказать помощь. Свои ощущения от увиденного могу описать двумя словами — восторг и гордость", — поделился впечатлениями Александр Тихонов.

Также в фонде прошла встреча с ветеранами СВО. Среди них — подполковник запаса Олег Зорин, который тоже является участником программы "Время героев" и проходит дистанционное обучение. Уроженец Самары служил в войсках Казанского высшего танкового командного училища. После начала СВО работал в Донецке. Сейчас он преподаёт основы военной подготовки студентам Самарского университета.

В фонде особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи и преемственности поколений, увековечиванию памяти погибших Защитников Отечества. Филиал фонда выступает инициатором различных патриотических мероприятий, а ветераны СВО и их семьи принимают участие во всех знаковых для страны и региона мероприятиях, в том числе молодежном форуме "iВолга".

Выставка "Герои среди нас", организованная на "iВолге", рассказывает 17 историй участников молодежного форума 13 регионов России, чьи родственники в настоящее время находятся в зоне боевых действий или являются ветеранами специальной военной операции. Вместе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым в ходе Дня ПФО на Всероссийском молодежном форуме выставку посетил Александр Тихонов. Он также осмотрел тематические площадки Форума, арт-объекты, посетил образовательные шатры, семейный павильон и инклюзивный городок.

Насыщенной и содержательной стала дискуссия "Роль героических примеров в воспитании детей и молодежи" с участниками смены "Первые. Патриотизм и историческая память" Форума. Ребята с искренним интересом задавали боевому офицеру и многодетному отцу вопросы о воспитании, семье, истории и патриотизме.

"Я знаю большое количество ребят — героев России, которые совершают такие героические поступки ежедневно. Когда готов ради цели и товарищей совершать поступки и при этом не задумываться о своем благополучии", — рассказал Александр Тихонов.

Стажировка героя под наставничеством полпреда Игоря Комарова будет продолжена в других регионах округа.