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Инго Экосистема третий год подряд получает награду Loyalty & CX Awards Russia 2024

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В номинации "Лучшая кобрендинговая программа лояльности" победил проект компании "Ингосстрах" — Инго Экосистема.

"Программа лояльности, которую мы реализуем вместе с Ингосстрах Банком, неоднократно отмечалась призами и наградами. Но премия Loyalty & CX Awards Russia стоит в этом списке особняком, ведь это единственная российская премия — участник рейтингов Forrester Research. И мы рады снова получить такую высокую оценку международного профессионального сообщества. Такое признание заслуг мотивирует двигаться вперед, ставить новые, ещё более амбициозные цели" — комментирует Вице-президент по партнерским программам СПАО "Ингосстрах" Екатерина Снигирь.

Инго Экосистема была основана в сентябре 2022 года. На сегодняшний день к ней уже присоединились более 200 компаний-партнеров и свыше 700 000 пользователей.

"Получать награду не в первый раз — особенно приятно. Это верный показатель того, что мы целенаправленно держим фокус на выгодах для наших клиентов, несмотря на высокую конкуренцию со стороны банков и экосистем", — отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева.

Премия Loyalty & CX Awards учреждена в 2010 году для выявления лучших профессионалов и передовых практик в индустрии маркетинга лояльности. В России она проводится с 2014 года. В этом году за призовые места боролись 283 проекта от 131 компании.

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