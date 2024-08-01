Самарские учреждения для детей-сирот посетят специалисты московского фонда "Дорога Жизни"

Эксперты московского благотворительного фонда "Дорога жизни" со 2 по 4 августа будут работать в ГБУ СО "Самарский дом-интернат, в том числе детский", ГКУЗ СО "Дом ребенка "Солнышко" и ГБУ СО "Сергиевский дом-интернат, в том числе детский".
В учреждения приедут педиатр, офтальмологи, психиатр и психолог. Специалисты познакомятся с учреждениями и воспитанниками, чтобы вместе с сотрудниками найти точки роста и при необходимости выбрать методы улучшения качества жизни воспитанников. Врачи помогут сотрудникам, которые заботятся о детях, составить план обследования и лечения, дадут рекомендации по медицинской помощи детям.
"Наша задача — проанализировать работу учреждений, чтобы потом предложить и выбрать направление по дальнейшему улучшению, выстроить план, помочь советом и делом для повышения качества оказываемых услуг. Я верю, что наш визит выльется в дальнейшую конструктивную работу", — говорит руководитель медицинского отдела фонда, педиатр Вера Панова.
По результатам работы специалисты фонда организуют круглый стол, в рамках которого руководство учреждения, государственные ведомства и специалисты некоммерческого сектора смогут обсудить пути помощи воспитанникам детских домов и интернатов.
Поездка пройдет в рамках системной программы фонда "Медицина вместе". Визит фонда и его экспертов в регион — лишь один из её этапов. Специалисты фонда при необходимости продолжат консультировать персонал по тем направлениям деятельности, которые требуют изменения и пристального внимания, а некоторым воспитанникам могут порекомендовать лечение в столичных клиниках, организовать которое также помогает фонд.
Благотворительный фонд "Дорога Жизни" с 2016 г. помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по всей России. За 7,5 лет работы фонд "Дорога жизни" организовал более 100 выездов специалистов в 40 регионов страны. 7,4 тыс. воспитанников сиротских учреждений получили грамотный медицинский маршрут. Из них более 300 детей, остро нуждающихся в оказании помощи, лечились в стационарах Москвы при поддержке фонда.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.