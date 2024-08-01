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Общество

Самарские учреждения для детей-сирот посетят специалисты московского фонда "Дорога Жизни"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты московского благотворительного фонда "Дорога жизни" со 2 по 4 августа будут работать в ГБУ СО "Самарский дом-интернат, в том числе детский", ГКУЗ СО "Дом ребенка "Солнышко" и ГБУ СО "Сергиевский дом-интернат, в том числе детский".

Фото: "Дорога жизни"

В учреждения приедут педиатр, офтальмологи, психиатр и психолог. Специалисты познакомятся с учреждениями и воспитанниками, чтобы вместе с сотрудниками найти точки роста и при необходимости выбрать методы улучшения качества жизни воспитанников. Врачи помогут сотрудникам, которые заботятся о детях, составить план обследования и лечения, дадут рекомендации по медицинской помощи детям.

"Наша задача — проанализировать работу учреждений, чтобы потом предложить и выбрать направление по дальнейшему улучшению, выстроить план, помочь советом и делом для повышения качества оказываемых услуг. Я верю, что наш визит выльется в дальнейшую конструктивную работу", — говорит руководитель медицинского отдела фонда, педиатр Вера Панова.

По результатам работы специалисты фонда организуют круглый стол, в рамках которого руководство учреждения, государственные ведомства и специалисты некоммерческого сектора смогут обсудить пути помощи воспитанникам детских домов и интернатов.

Поездка пройдет в рамках системной программы фонда "Медицина вместе". Визит фонда и его экспертов в регион — лишь один из её этапов.  Специалисты фонда при необходимости продолжат консультировать персонал по тем направлениям деятельности, которые требуют изменения и пристального внимания, а некоторым воспитанникам могут порекомендовать лечение в столичных клиниках, организовать которое также помогает фонд.

Благотворительный фонд "Дорога Жизни" с 2016 г. помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по всей России. За 7,5 лет работы фонд  "Дорога жизни" организовал более 100 выездов специалистов в 40 регионов страны. 7,4 тыс. воспитанников сиротских учреждений получили грамотный медицинский маршрут. Из них более 300 детей, остро нуждающихся в оказании помощи, лечились в стационарах Москвы при поддержке фонда.

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