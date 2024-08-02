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Баскетбол Спорт

Двое баскетболистов и тренер "Самары" вызваны в сборную

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки БК "Самара" Михаил Ермилов и Владислав Карпов попали в список из шести кандидатов в основную сборную России 3×3, сообщает пресс-служба клуба. В тренерский штаб сборной включен главный тренер самарских команд 3×3 Дмитрий Приходько.

Сбор стартует 1 сентября в УТЦ "Новогорск" и продолжится в Сербии до 16 сентября.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

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Домашние стены помогают всегда.

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