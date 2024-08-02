Двое баскетболистов и тренер "Самары" вызваны в сборную

Игроки БК "Самара" Михаил Ермилов и Владислав Карпов попали в список из шести кандидатов в основную сборную России 3×3, сообщает пресс-служба клуба. В тренерский штаб сборной включен главный тренер самарских команд 3×3 Дмитрий Приходько.
Сбор стартует 1 сентября в УТЦ "Новогорск" и продолжится в Сербии до 16 сентября.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.