Двое баскетболистов и тренер "Самары" вызваны в сборную

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Игроки БК "Самара" Михаил Ермилов и Владислав Карпов попали в список из шести кандидатов в основную сборную России 3×3, сообщает пресс-служба клуба. В тренерский штаб сборной включен главный тренер самарских команд 3×3 Дмитрий Приходько.