В четверг, 1 августа, в жилом районе "Волгарь" прошло техническое открытие ТРК "Точка Сити".

По информации со страницы торгового комплекса в социальной сети, уже начали свою работу магазины на 1 и 3 этаже. Среди арендаторов уже работают Гипермаркет Лента, Sokolov, Мегафон, Do You Sam, IDevice, Детский Мир и М.Видео.

В ближайшее время в ТРК откроются Kari и Детский развлекательный парк, клуб по художественной гимнастике "Под крылом чемпиона", магазины Омега планет, Галамарт, Любимчик, кинотеатр и фитнес-клуб.