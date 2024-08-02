В четверг, 1 августа, в жилом районе "Волгарь" прошло техническое открытие ТРК "Точка Сити".
По информации со страницы торгового комплекса в социальной сети, уже начали свою работу магазины на 1 и 3 этаже. Среди арендаторов уже работают Гипермаркет Лента, Sokolov, Мегафон, Do You Sam, IDevice, Детский Мир и М.Видео.
В ближайшее время в ТРК откроются Kari и Детский развлекательный парк, клуб по художественной гимнастике "Под крылом чемпиона", магазины Омега планет, Галамарт, Любимчик, кинотеатр и фитнес-клуб.
Последние комментарии
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.