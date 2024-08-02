В Самарской области определят стратегию развития бизнес-среды

В Самарской области приступили к разработке программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы. Она будет учитывать приоритеты развития страны, обозначенные Президентом, и охватит ключевые сферы экономики региона.
Это сохранение населения, повышение благополучия людей, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, развитие бизнес-среды, технологическое лидерство, развитие туризма и гостеприимства, цифровая трансформация общества и др.
В четверг, 1 августа, в областном правительстве состоялась встреча, посвященная подготовке к стратегической сессии по развитию бизнеса и технологическому лидерству региона. Организатором выступает областное минэкономразвития и лично врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. Сама стратегическая сессия запланирована на 6 августа.
В ней примут участие представители экономического блока правительства, бизнес-сообщества и индустриальных партнеров. Эксперты разделятся на пять групп по конкретным направлениям, и совместно разработают свои предложения и план действий по их реализации.
Эти решения будут связаны с технологическим и инновационным развитием, ростом сегмента МСП и объемов экспорта, улучшением инвестиционного климата, развитием АПК, промышленности и созданием транспортно-логистического хаба.
Предложить свою идею по социально-экономическому развитию региона на ближайшие пять лет может каждый житель — механизм сбора предложений запущен на сайте program.samregion.ru.
Работа с бизнесом в Самарской области осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Узнать все о мерах поддержки предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" — такие площадки работают во всех городах региона.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?