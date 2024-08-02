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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области определят стратегию развития бизнес-среды

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области приступили к разработке программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы. Она будет учитывать приоритеты развития страны, обозначенные Президентом, и охватит ключевые сферы экономики региона.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Это сохранение населения, повышение благополучия людей, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, развитие бизнес-среды, технологическое лидерство, развитие туризма и гостеприимства, цифровая трансформация общества и др.

В четверг, 1 августа, в областном правительстве состоялась встреча, посвященная подготовке к стратегической сессии по развитию бизнеса и технологическому лидерству региона. Организатором выступает областное минэкономразвития и лично врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. Сама стратегическая сессия запланирована на 6 августа.

В ней примут участие представители экономического блока правительства, бизнес-сообщества и индустриальных партнеров. Эксперты разделятся на пять групп по конкретным направлениям, и совместно разработают свои предложения и план действий по их реализации.

Эти решения будут связаны с технологическим и инновационным развитием, ростом сегмента МСП и объемов экспорта, улучшением инвестиционного климата, развитием АПК, промышленности и созданием транспортно-логистического хаба.

Предложить свою идею по социально-экономическому развитию региона на ближайшие пять лет может каждый житель — механизм сбора предложений запущен на сайте program.samregion.ru.

Работа с бизнесом в Самарской области осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Узнать все о мерах поддержки предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" — такие площадки работают во всех городах региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

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