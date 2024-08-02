В Самарской области определят стратегию развития бизнес-среды

В Самарской области приступили к разработке программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы. Она будет учитывать приоритеты развития страны, обозначенные Президентом, и охватит ключевые сферы экономики региона.

Это сохранение населения, повышение благополучия людей, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека, комфортная и безопасная среда для жизни, экологическое благополучие, развитие бизнес-среды, технологическое лидерство, развитие туризма и гостеприимства, цифровая трансформация общества и др.

В четверг, 1 августа, в областном правительстве состоялась встреча, посвященная подготовке к стратегической сессии по развитию бизнеса и технологическому лидерству региона. Организатором выступает областное минэкономразвития и лично врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. Сама стратегическая сессия запланирована на 6 августа.

В ней примут участие представители экономического блока правительства, бизнес-сообщества и индустриальных партнеров. Эксперты разделятся на пять групп по конкретным направлениям, и совместно разработают свои предложения и план действий по их реализации.

Эти решения будут связаны с технологическим и инновационным развитием, ростом сегмента МСП и объемов экспорта, улучшением инвестиционного климата, развитием АПК, промышленности и созданием транспортно-логистического хаба.

Предложить свою идею по социально-экономическому развитию региона на ближайшие пять лет может каждый житель — механизм сбора предложений запущен на сайте program.samregion.ru.

Работа с бизнесом в Самарской области осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Узнать все о мерах поддержки предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" — такие площадки работают во всех городах региона.