В Тольятти байкер столкнулся с бетонным ограждением

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В пятницу, 2 августа, в Тольятти водитель мотоцикла BSE столкнулся с бетонным ограждением, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области