АСВ ликвидировало Волго-Камский банк

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" ликвидировала Волго-Камский банк, сообщается на сайте ведомства.

"В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения с требованием о выплате возмещения по вкладам указанный срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен по решению Правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Напомним, Волго-Камский банк базировался в Самаре. Осенью 2013 г. он лишился лицензии. Была введена процедура банкротства, сопровождавшаяся судебными разбирательствами и уголовными делами.

Так, бывшего первого вице-президента банка Олега Назарова в 2018 г. суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Условный срок за мошенничество получил бывший совладелец и председатель совета директоров Волго-Камского банка Андрей Чекмарев.

Экс-президент ВККБ Владимир Чекмарев избежал уголовной ответственности. Однако ему присудили возместить убытки банку в размере 2,17 млрд рублей. При этому имущества у Чекмарева не нашли, а единственный зафиксированный доход экс-банкира - пенсия в размере 14,3 тыс. руб. в месяц.

Согласно отчету о конкурсном производстве Волго-Камского банка, сумма требований кредиторов составила почти 5,6 млрд руб., из них удовлетворено 1,19 млрд, или 22,45%. На конкурсное производство израсходовали 347,5 млн рублей.

В ходе банкротства было вскрыто покушение на хищение денежных средств из фонда страхования вкладов. В 2014 г. по этому факту возбуждено уголовное дело. К нему добавили заявления о хищении имущества банка и о преднамеренном банкротстве. Предварительное следствие до сих пор не завершено.

В 2023 г. по фактам хищения имущества ВККБ были возбуждены еще два уголовных дела. Летом того же года уголовное дело в отношении первого вице-президента банка прекратили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В июне 2024 г. было принято решение о прекращении процедуры банкротства.