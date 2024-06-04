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Завершено банкротство Волго-Камского банка

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении ОАО "Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития" (ВККБ) завершена процедура несостоятельности, длившаяся более 10 лет.

Фото: Юлия Рубцова

Напомним, ВККБ лишился лицензии осенью 2013 года. Как сообщали СМИ, его крах спровоцировал в Самарской области банковский кризис, отправивший в небытие ряд региональных кредитных организаций. За банкротством Волго-Камского банка последовал ряд судебных разбирательств и уголовных дел, героями которых стали топ-менеджеры, бенефициары и VIP-клиенты кредитной организации.

Бывшего первого вице-президента банка Олега Назарова в 2018 г. суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Условный срок за мошенничество получил бывший совладелец и председатель совета директоров Волго-Камского банка Андрей Чекмарев.

Экс-президент ВККБ Владимир Чекмарев избежал уголовной ответственности. Однако ему присудили возместить убытки банку в размере 2,17 млрд рублей. Добиться выплаты этой суммы у конкурсного управляющего в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" за три года не удалось: имущества у Чекмарева не нашли, за исключением автомобиля, находящегося в розыске с 2007 года. Единственно зафиксированный доход экс-банкира - пенсия в размере 14,3 тыс. руб. в месяц. Судебные приставы предложили суду удерживать половину этой суммы в зачет долга Чекмарева.

Согласно отчету о конкурсном производстве Волго-Камского банка, сумма требований кредиторов составила почти 5,6 млрд руб., из них удовлетворено 1,19 млрд или 22,45%. На конкурсное производство израсходовали 347,5 млн рублей.

В ходе банкротства было вскрыто покушение на хищение денежных средств из фонда страхования вкладов. В 2014 г. по этому факту возбуждено уголовное дело. К нему добавили заявления о хищении имущества банка и о преднамеренном банкротстве. Предварительное следствие до сих пор не завершено.

В 2023 г. по фактам хищения имущества ВККБ было возбуждено еще два уголовных дела. Летом того же года уголовное дело в отношении первого вице-президента банка прекратили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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