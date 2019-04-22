Вступил в силу приговор бывшему вице-президенту Волго-Камского банка

В среду, 17 апреля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционное представление государственного обвинителя и апелляционные жалобы осужденного и адвокатов на приговор Ленинского районного суда по делу бывшего первого вице-президента ОАО "Волго-Камский банк" Олега Назарова.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор и зачел Назарову в срок лишения свободы время его содержания под стражей с 14 декабря 2018 г. — из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальном приговор Ленинского районного суда Самары оставлен без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя, апелляционные жалобы осужденного и адвокатов — без удовлетворения.

Бывшего первого вице-президента ВКБ приговорили к четырем годам колонии Ленинский районный суд Самары при повторном рассмотрении признал бывшего первого вице-президента обанкротившегося Волго-Камского банка (ВКБ) Олега Назарова виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

Напомним, что 14 декабря 2018 г. приговором Ленинского районного суда Олег Назаров был признан виновным в совершении трех эпизодов злоупотребления полномочиями и мошенничестве. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Олега Назарова возбудил региональный СУ СК РФ в мае 2014 года. В обвинительном заключении ему вменяли заключение фиктивных кредитных договоров с 29 физическими лицами (на 20-30 млн руб. каждый) и двумя юридическими (более чем на 270 млн рублей). Фиктивные кредитные договоры были заключены в общей сложности на сумму свыше 850 млн рублей. По версии следствия, реально похищено было только около 180 млн руб., а остальные договоры заключали для повышения статистической отчетности банка и создания видимости его кредитоспособности.

Ленинский районный суд в 2018 г. рассматривал дело Олега Назарова уже во второй раз. При первом рассмотрении — в октябре 2017 г. — суд вынес ему оправдательный приговор, отметив, что в некоторых эпизодах отсутствует состав, а в других — событие преступления.

Судья Роман Булыгин, вынесший оправдательный приговор, подал в отставку. Однако затем он передумал и отозвал заявление, но все-таки лишился своего статуса. Булыгин попытался восстановить его через Верховный суд, получив на прошлой неделе отказ.

Прокуратура не согласилась с оправдательным приговором и направила в областной суд апелляционное представление. Гособвинение просило для Назарова семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Сам Олег Назаров вины не признал.

В конце декабря 2017 г. облсуд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Через год Ленинский районный суд приговорил Назарова к реальному лишению свободы.