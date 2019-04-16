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Суды Происшествия

Судья, ушедший в отставку после оправдательного приговора банкиру, обратился в Верховный суд

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 18 апреля в Верховном суде назначено к рассмотрению административное дело об оспаривании решения Квалификационной коллегии судей Самарской области от 26 октября 2018 г. о прекращении полномочий судьи Романа Булыгина.

Напомним, Булыгин с 2012 г. работал в Ленинском райсуде, где заработал региональную известность, рассмотрев гражданский иск авторитетного нефтяника Алексей Веймана к блогеру Валерию Крючкову о защите чести и достоинства. Бизнесмен иск проиграл. Решение Булыгина устояло в апелляционной инстанции, но уже в 2013 г. в его адрес руководством было направлено четыре определения за нарушение сроков изготовления решений.

В мая 2017 г. Булыгин по представлению и.о. председателя Самарского областного суда Сергея Шкурова был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

А в октябре того же года Булыгин после полуторагодового разбирательства, оправдал бывшего первого вице-президента обанкротившегося Волго-Камского банка Олега Назарова. 

После этого он подал в отставку. И хотя судья вскоре, передумав, отозвал свое заявление, в суде он больше не работал и через год официально таки лишился высокого статуса.

Уточнить причины, побудившие его обратиться в Верховный суд, не удалось.

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