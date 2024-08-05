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Соцподдержка Общество

Более 92 тысяч жителей Самарской области получают набор социальных услуг в натуральной форме

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральные льготники, получающие ежемесячную денежную выплату, также имеют право на получение набора социальных услуг. Предоставляется НСУ в натуральной форме, а также частично или полностью в денежном эквиваленте. На данный момент в Самарской области проживает 246186 федеральных льготников, 92653 из которых решили получать НСУ в натуральном виде.

"Если гражданин желает изменить текущую форму получения набора соцуслуг, ему нужно подать заявление. Сделать это можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах регионального Отделения СФР. Подать документы необходимо до 1 октября текущего года. Если же гражданин желает сохранить существующий порядок получения НСУ, подавать заявление ему не потребуется", - отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

В этом году размер набора социальных услуг составляет 1578,50 рублей. В натуральной форме в него включены:

  • обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, специализированными продуктами лечебного питания для детей с инвалидностью;
  • путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

 

Отделение Социального фонда России по Самарской области напоминает, что к числу федеральных льготников, имеющих право на получение НСУ, относятся участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Сталинграда, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, а также лица с инвалидностью всех групп, включая детей с инвалидностью.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональный линии Отделения СФР по Самарской области - с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу - с 8:30 до 16:30).

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