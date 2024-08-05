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Общество

Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 августа, во всем мире отмечается День светофора. Светофорные объекты — это повышение уровня безопасности, улучшение качества дорожного движения и сохранение экологии. В 2024 году в Самарской области в рамках капремонта и ремонта региональных дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет установлено 32 современных пешеходных светофора типа Т.7.

Светофоры Т.7 используются в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей к возможному появлению пешехода на дороге. Такие светофоры работают на солнечных батареях, что позволяет снизить энергопотребление и установить оборудование даже в самых труднодоступных местах.

В текущем дорожном сезоне 16 новых светофоров Т.7 будут установлены в Волжском районе в ходе капитального ремонта участка автомобильной дороги Самара — Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км.

Ими оборудуют 4 пешеходных перехода, которые ведут к остановкам общественного транспорта.
12 светофоров уже установлены на участке автомобильной дороги Кинель — Богатое — Борское протяженностью 35,8 км в Кинельском и Богатовском районах, ремонт которого завершен. Светофоры появились на 6 нерегулируемых перекрестках, в том числе 3 из них оборудовали дополнительно.

Еще 4 новых светофорных объекта появятся в рамках капитального ремонта автомобильной дороги "Осинки — Хворостянка" — Прогресс, ведущей к поселку Прогресс Хворостянского района. Светофоры Т.7 установят на двух пешеходных переходах возле остановок общественного транспорта.

Всего на дорогах регионального значения в Самарской области светофорами оборудовано более 500 перекрестков и пешеходных переходов, из которых на 375 участках установлены светофоры типа Т.7. Отметим, что светофорный объект — это один перекресток, на котором, как правило располагается несколько светофорных колонок. Так, на перекрестке Московского шоссе и проспекта Кирова установлено 40 колонок различного типа.

Напомним, что в 2024 году в Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти.

В целях повышения безопасности дорожного движения на дорогах регионального значения помимо установки светофорных объектов запланированы работы по строительству тротуаров и устройству улично-дорожного освещения, установке барьерного и пешеходного ограждений, искусственных дорожных неровностей, дорожных знаков, нанесению дополнительной разметки и другие мероприятия. Это позволит не допустить возникновения новых очагов аварийности и максимально обезопасить дороги.

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