Лизинг техники FAW и LiuGong в CARCADE с применением скидки-субсидии до полумиллиона рублей

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования спецтехники FAW и LiuGong, в рамках которой предоставляется субсидия до 500 тыс. рублей.

Программа разработана в рамках сотрудничества с официальным дилером марок на территории РФ и действует на договоры, заключённые до конца 2024 года. При оформлении лизинговой сделки будет применена скидка-субсидия в размере от 100 до 500 тыс. рублей, в зависимости от выбранной модели и комплектации, которая зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Так, например, дорожный каток LiuGong CLG6210E доступен с выгодой в размере 200 000 рублей, седельные тягачи FAW J7 4×2 и CA 4180 4×2 при оформлении в CARCADE станут дешевле на 300 000 рублей, а на фронтальные погрузчики LiuGong CLG862H и CLG877H скидка составит 500 000 рублей. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии. Подробные условия программы и матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.