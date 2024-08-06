Самарские налоговики на вебинаре расскажут о новшествах в сфере применения специальных налоговых режимов

Сегодня, 6 августа, в 11.00 состоится вебинар по теме: "Актуальные вопросы при применении специальных налоговых режимов". Встреча с представителями бизнес-сообщества проводится по инициативе регионального налогового ведомства. Спикер мероприятия: начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Самарской области Надежда Стрельцова.
В программе вебинара:
- Изменения в порядке применения упрощенной системы налогообложения, внесенные Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ, вступающие в силу с 2025 года;
- Порядок уменьшения налога по УСН / ПСН на страховые взносы;
- Ответы на вопросы.
Время проведения: 11.00 — 12.00. Участие — бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке. В ходе трансляции представитель региональной налоговой службы подробно ответит на все вопросы по тематике вебинара, поступившие от участников заранее в разделе "Вопросы" и во время прямого эфира. О своем участии в публичном мероприятии уже заявили более 300 представителей бизнес-сообщества Самарской области.
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