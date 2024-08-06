Самарские налоговики на вебинаре расскажут о новшествах в сфере применения специальных налоговых режимов

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Сегодня, 6 августа, в 11.00 состоится вебинар по теме: "Актуальные вопросы при применении специальных налоговых режимов". Встреча с представителями бизнес-сообщества проводится по инициативе регионального налогового ведомства. Спикер мероприятия: начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Самарской области Надежда Стрельцова.