В Самаре из горящего дома на пр. Кирова эвакуировали 25 человек

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В понедельник, 5 августа, в 17:37 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на пр. Кирова, 226А, передает пресс-служба управления.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области