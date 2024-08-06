CARCADE поддержала презентацию нового Chery Tiggo 7 PRO MAX

28 июля в Волгограде состоялся деловой ужин с корпоративными клиентами бренда CHERY.

В рамках мероприятия корпоративным клиентам был представлен обновлённый Chery Tiggo 7 PRO MAX. Гости смогли посмотреть автомобиль и оценить его ходовые характеристики на тест-драйве. Презентация сопровождалась фуршетом и художественным мастер-классом. Клиентам рассказали о преимуществах нового автомобиля, а также проконсультировали по условиям приобретения в лизинг. Также гостям были вручены подарочные наборы и призы от компании CARCADE.

Chery Tiggo 7 PRO MAX — обновлённый городской кроссовер, получивший стилистические изменения в экстерьере, в том числе хромированную накладку, которая обрамляет решётку радиатора. Обновлённый салон оснащён подогревами лобового стекла, системой кругового обзора, передними и задними датчиками парковки, а также панорамной крышей или люком с электроприводом. В список опций также включены: встроенные офлайн-карты, функции голосового управления и автоотпотевания стёкол.

"CHERY входит в пятёрку самых востребованных брендов среди наших клиентов, и доля марки составляет 9% от общего объёма продаж компании, продолжая возрастать. Динамика подтверждает популярность бренда CHERY на российском рынке. Автомобили бренда привлекают покупателей своей надёжностью, функциональностью и комфортом", — рассказала Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".