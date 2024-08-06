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ВККС вновь будет выбирать председателя Шестого кассационного суда

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила новый конкурс на должность председателя Шестого кассационного суда.

Заявления и документы от претендентов принимаются до 19 августа. 

Это уже четвертая попытка найти главу для 6-й кассации. По итогам предыдущего конкурса ВККС не одобрила ни одно из заявлений. На пост претендовали двое: судья Шестого кассационного суда, председатель 7-го судебного состава Наиль Ляпин и бывший зампред Верховного суда РТ, председатель уголовной коллегии ВС РТ Максим Беляев. Ляпин отозвал заявление, а Беляева не стали рекомендовать на должность.

До августа 2023 г. Шестой кассационный суд возглавлял Александр Ефанов. После дисциплинарного взыскания ВККС досрочно прекратила его полномочия. Первый конкурс прошел в сентябре прошлого года и был признан несостоявшимся, поскольку на него не подали ни одной заявки.

В феврале 2024 г. на второй конкурс заявились Игорь Пак (зампредседателя Шестого кассационного суда) и Иван Семенов (зампредседателя Верховного суда Республики Башкортостан). Но ВККС отказала в рекомендации Семенову, а Пак добровольно снял с конкурса свою кандидатуру.

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