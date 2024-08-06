Мэрия Самары намерена закупить 70 трамваев

В администрации Самары рассказали как планируют использовать 6 млрд руб., которые будут выделены до 2026 г. из областного бюджета на приобретение и капитальный ремонт трамвайных вагонов, а также на ремонт инфраструктуры.

"В настоящее время рассматривается вопрос о закупке 70 новых односекционных трамваев, с поставкой с 2025 года", - сообщили в мэрии в ответ на запрос Волга Ньюс. Вопросы о том, какие модели планируется закупать или какие технические требования к новым вагонам выдвигать, остались без ответа.

Также в горадминистрации сообщили о планах выполнить ремонт двух тяговых подстанций, кабельных линий и продолжить ремонт выделенного участка трамвайных путей по ул. Ново-Садовой.

Напомним, в июле стало известно, что правительство Самарской области планирует выделять из бюджета по 2 млрд руб. в год с 2024 по 2026 гг. на решение проблем с трамваями в Самаре. Ранее врио губернатора Вячеслав Федорищев ранее обозначал проблему с общественным транспортом в Самаре как одну из приоритетных. Он озвучивал планы обновлять ежегодно по 30-50 трамваев.