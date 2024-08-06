Мэрия Самары намерена закупить 70 трамваев

В администрации Самары рассказали как планируют использовать 6 млрд руб., которые будут выделены до 2026 г. из областного бюджета на приобретение и капитальный ремонт трамвайных вагонов, а также на ремонт инфраструктуры.
"В настоящее время рассматривается вопрос о закупке 70 новых односекционных трамваев, с поставкой с 2025 года", - сообщили в мэрии в ответ на запрос Волга Ньюс. Вопросы о том, какие модели планируется закупать или какие технические требования к новым вагонам выдвигать, остались без ответа.
Также в горадминистрации сообщили о планах выполнить ремонт двух тяговых подстанций, кабельных линий и продолжить ремонт выделенного участка трамвайных путей по ул. Ново-Садовой.
Напомним, в июле стало известно, что правительство Самарской области планирует выделять из бюджета по 2 млрд руб. в год с 2024 по 2026 гг. на решение проблем с трамваями в Самаре. Ранее врио губернатора Вячеслав Федорищев ранее обозначал проблему с общественным транспортом в Самаре как одну из приоритетных. Он озвучивал планы обновлять ежегодно по 30-50 трамваев.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.