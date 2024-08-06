ИИ-помощников и чат-боты используют уже 44% самарцев

44% жителей Самары хотя бы раз получали консультацию по какому-либо вопросу через чат-бота. Такие данные получили страховая компания "Росгосстрах Жизнь" и банк ВТБ в ходе совместного опроса*. При этом треть (23%) самарцев, обращавшихся к цифровому персональному помощнику, оценивают опыт взаимодействия с ним положительно, а 57% — нейтрально. Согласно результатам множественного ответа, чаще всего (48%) респонденты прибегали к помощи чат-ботов в области государственных услуг, на втором месте по популярности — интернет-магазины (38%). К ботам в сфере медицины и здравоохранения регулярно обращается каждый пятый (20%) житель Самары.

Самарцы в возрасте от 25 до 44 лет в 1,5 раза чаще взаимодействовали с чат-ботами, чем люди 45-65 лет (51% и 33%, соответственно). Гендерная разница в предпочтениях диджитал-консультантов среди жителей Самары распределилась так: их используют 60% опрошенных мужчин и 50% женщин.

"Новые цифровые инструменты, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, способны значительно упростить жизнь россиян и ускорить получение необходимой поддержки по разным вопросам. В частности, чат-боты актуальны в медицинской сфере: они запишут на прием к врачу, подскажут адрес ближайшей аптеки, расскажут, как правильно оказать первую помощь и т. д. Уверены, что в скором времени чат-боты станут нашими постоянными помощниками в разных областях жизни и позволят значительно экономить время и деньги. Пока же, согласно нашему опросу, большая часть жителей Самары относится к ним нейтрально. Почти четверть (23%) опрошенных жителей Самары заявили, что у них был позитивный или скорее позитивный опыт взаимодействия с ИИ-помощником", — комментирует исследование Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК "Росгосстрах Жизнь".

39% респондентов из Самары уверены, что общение с ботом не должно занимать более 5 минут. Треть опрошенных (34%) считают оптимальным временем для взаимодействия с искусственным интеллектом от 5 до 15 минут. Еще 27% готовы тратить на это свыше 15 минут. Среди барьеров в использовании чат-ботов их противники называли недоверие к предоставляемой информации (34%), незнание, какими ботами пользоваться и где их найти (31%), а также отсутствие видимой пользы (20%).

О существовании медицинских диагностических ботов, которые помогут с постановкой диагноза и дадут рекомендации по лечению, пока не знают 44% опрошенных жителей Самары, при этом 27% уже активно их применяют. 46% самарцев не исключают возможности использовать такого помощника для контроля своего здоровья в будущем. Еще 30,5% сомневаются, а чуть меньше четверти респондентов либо уверены, что не будут использовать их никогда (4,5%), либо предполагают, что не будут (19%).

Помимо государственных услуг, интернет-шоппинга и медицины, на текущий момент популярные направления для общения с искусственными помощниками в Самаре — техническая поддержка в сфере обслуживания (28%) и банковские услуги (15%).