Консультация по участию в конкурсе грантов для креативного бизнеса состоится в Самаре

Она пройдет в региональном центре "Мой бизнес" уже 8 августа, в 16 часов, и будет актуальна для предпринимателей с творческими проектами, которые планируют подавать заявку на участие в конкурсе грантов.

Регистрация на консультацию открыта по ссылке.

Напомним, что прием заявок на новую региональную меру поддержки начнется уже во второй половине августа. Порядок проведения конкурса грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий утвержден Правительством Самарской области и опубликован на официальном сайте.

До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на развитие своих проектов. Мера поддержки реализуется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Одним из основных условий предоставления гранта является софинансирование в размере не менее 25% со стороны получателя.

Более подробно обо всех условиях участия в конкурсе, а также о том, как качественно подготовить заявку, расскажут специалисты центра "Мой бизнес" во время консультации.

"В этом году мы впервые проведем конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. Нам важно помочь участникам на каждом этапе, в том числе на этапе упаковки заявок. Для этого будем консультировать и сопровождать предпринимателей, чтобы как можно больше перспективных проектов заявили о себе", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Принять участие в конкурсе смогут предприниматели с проектами в области культурно-зрелищной и литературно-издательской индустрий, моды, кино и анимационных продуктов, музыки и саунд-дизайна, изобразительных и визуальных искусств, медиа и журналистики, программного обеспечения, игр и игрушек, архитектуры и урбанистки, гастрономии, рекламы и коммуникаций.

Грант можно будет направить на аренду, ремонт, оплату коммунальных услуг для нежилого помещения под нужды проекта, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение ПО, а также на продвижение проекта в СМИ и сети Интернет, участие в профильных выставках.