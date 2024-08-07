Консультация по участию в конкурсе грантов для креативного бизнеса состоится в Самаре

Она пройдет в региональном центре "Мой бизнес" уже 8 августа, в 16 часов, и будет актуальна для предпринимателей с творческими проектами, которые планируют подавать заявку на участие в конкурсе грантов.
Регистрация на консультацию открыта по ссылке.
Напомним, что прием заявок на новую региональную меру поддержки начнется уже во второй половине августа. Порядок проведения конкурса грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий утвержден Правительством Самарской области и опубликован на официальном сайте.
До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на развитие своих проектов. Мера поддержки реализуется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
Одним из основных условий предоставления гранта является софинансирование в размере не менее 25% со стороны получателя.
Более подробно обо всех условиях участия в конкурсе, а также о том, как качественно подготовить заявку, расскажут специалисты центра "Мой бизнес" во время консультации.
"В этом году мы впервые проведем конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. Нам важно помочь участникам на каждом этапе, в том числе на этапе упаковки заявок. Для этого будем консультировать и сопровождать предпринимателей, чтобы как можно больше перспективных проектов заявили о себе", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Принять участие в конкурсе смогут предприниматели с проектами в области культурно-зрелищной и литературно-издательской индустрий, моды, кино и анимационных продуктов, музыки и саунд-дизайна, изобразительных и визуальных искусств, медиа и журналистики, программного обеспечения, игр и игрушек, архитектуры и урбанистки, гастрономии, рекламы и коммуникаций.
Грант можно будет направить на аренду, ремонт, оплату коммунальных услуг для нежилого помещения под нужды проекта, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, выплату по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение ПО, а также на продвижение проекта в СМИ и сети Интернет, участие в профильных выставках.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?