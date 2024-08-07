Аналитики рассказали, как увеличение утильсбора повлияет на цену автомобилей

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства об увеличении утилизационного сбора для широкого перечня автотранспорта с дальнейшей ежегодной индексацией в 10-20%. Планируется, что документ вступит в силу 1 октября 2024 г.

По мнению генерального директора инвестиционно-лизинговой компании "ГРИНФИНАНС" Натальи Абдулаевой, это приведет к подорожанию автомобилей.

"Так как утильсбор выплачивают за все машины, будь то привезенные из-за границы или произведенные в России. И с октября, когда проект вступит в силу, цены на все автомобили могут сильно взлететь", — пояснила Наталья Абдулаева.

Она уверена, что подорожание новых авто в любом случае отразится на рынке в целом, что в итоге приведет к росту цен и на подержанные машины. Поэтому не стоит надеяться, что повышение утильсбора не затронет подержанные автомобили.

"Сначала этот сбор ляжет как большие издержки в цене новых машин, затем рынок начнет корректироваться относительно меняющейся конъюнктуры и машины с пробегом подорожают вслед за рынком, — прогнозирует Наталья Абдулаева. — И цифры там не утешительные. Если не успеть приобрести себе машину сейчас, до введения индексации утильсбора, то к следующему году придется покупать авто уже значительно дороже".

Для наиболее массового сегмента легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л, размер утильсбора после 1 октября вырастет на 85% — с 306 000 ₽ до 556 200 ₽ и будет далее ежегодно расти. В 2030 году это будет уже 1 172 400 ₽.

За автомобили с объемом двигателя от 2 до 3 л старше трех лет сбор составляет 1 279 000 ₽, а с 1 октября сумма вырастет до 2 366 000 ₽.

За автомобили с объемом двигателя от 3 до 3,5 л размер сбора с 1 октября составит 2 735 000 ₽, а в 2025 году — 3 296 000 ₽.

За легковую машину с объемом двигателя больше 3,5 л с 1 октября придется уплатить 2 284 000 ₽, а в 2025 году — 2 742 300 ₽.

Как отмечает Наталья Абдулаева, сейчас, в условиях, когда Банк России, снова поднял ключевую ставку, часть людей задумывается о том, чтобы отложить покупку авто до лучших времен, ведь вслед за ставкой ЦБ подтянулись и цены на авто, и ставки по кредитам. "Однако, с моей точки зрения, делать этого не стоит, поскольку по прогнозам финансовых аналитиков ключевая ставка сохранится на уровне 18% как минимум до конца года. Плюс добавится индексация утильсбора. Поэтому, если вы задумываетесь о покупке авто — не откладывайте. Мы, например, сейчас фиксируем повышенный спрос на автомобиль с пробегом до трех лет и, естественно, стараемся дать на этот сегмент наиболее выгодные и интересные условия для наших клиентов", — комментирует она.